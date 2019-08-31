Порошенко нашел себе занятие в Раде

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко стал членом парламентского комитета по вопросам интеграции с Европейским Союзом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Его однопартиец и бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий вошел в комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Еще один член «Европейской Солидарности» и бывшая вице-спикер Рады Ирина Геращенко стала членом комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству. Там она будет работать вместе с лидером партии «Голос» музыкантом Святославом Вакарчуком.