Синоптики рассказали о погоде на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется северо-западный ветер, ожидаются переменные осадки, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на полуострове ночью составит 16-20, днем 23-26 градусов тепла, в Баку ночью 17-19, днем 23-25 градусов.
Атмосферное давление в пределах нормы - 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность - 75-85%.
На пляжах Апшерона ожидается северо-западный ветер. Температура морской воды составит 22-24 градуса тепла.
В районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В северных и западных районах ливни, грозы, град. Утром туман. Ветер западный. Температура воздуха ночью - 14-18, днем - 22-27 градусов тепла, в горах - ночью 7-12, днем - 13-17 градусов тепла.