Александр Розенбаум попал в реанимацию

Известный музыкант и актер Александр Розенбаум перенес сложную операцию в Москве.



Как сообщают «Дни.ру», 67-летний артист в настоящее время лежит в реанимации одной из московских больниц. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. По словам медиков, тяжелая операция продолжалась несколько часов и прошла успешно.

Александр Розенбаум — советский и российский певец, автор-исполнитель, поэт, музыкант, композитор и актер, заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Российской Федерации. Выступал в составе групп и ансамблей: «Адмиралтейство», «Аргонавты», ВИА «Шестеро молодых», «Пульс». Начал сольную деятельность в октябре 1983 года.