Заур Расулзаде, Варшава 13:47

В Польше проходят мероприятия, связанные со скорбной для всего человечества датой – 80-летием начала Второй мировой войны. Участие в памятных мероприятиях по случаю годовщины нападения Германии на Польшу в 1939 году принимают 250 иностранных гостей, среди них - 20 президентов государств. В рамках официальной части состоялись военный церемониал и торжественная смена караула у могилы Неизвестного солдата. Выступили президенты Польши и Германии - Анджей Дуда и Франк-Вальтер Штайнмайер, а также вице-президент США Майк Пенс. Во время памятной церемонии в польском городе Велюнь, с бомбардировки которого началась Вторая мировая война, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил прощения у Польши за события войны. Со своей стороны президент Польши Анджей Дуда осудил нападение Германии на Польшу в 1939 году.

В Гданьске, на острове Вестерплатте, где польский гарнизон оказал гитлеровцам наиболее упорное сопротивления, заложен первый камень на строительстве нового здания музея Второй мировой войны. Там же и состоится «Марш жизни». В Гданьск должны приехать тысячи граждан Германии, которые, по замыслу организаторов мероприятий, должны «взять на себя ответственность за виновников: своих предков, дедов и отцов за Вторую мировую войну и гибель миллионов людей». Польские власти отказались приглашать на годовщину начала Второй мировой войны российского президента Владимира Путина, что несправедливо по отношению к исторической реальности. Тем не менее в Варшаве заявили, что 1 сентября 1939 года Россия еще не участвовала во Второй мировой войне, а дату начала немецкой агрессии Польская Республика хочет отметить с сегодняшними союзниками. «Приглашены государства НАТО, Европейского Союза и «Восточного партнерства». Мы хотим отмечать эту дату в нашем, европейском кругу. Также дело в том, что 1 сентября 1939 года Россия не была стороной войны, разве что в контексте пакта Риббентропа - Молотова, который в определенном значении развязал Гитлеру руки. Россия вступила в войну 17 сентября в качестве союзника Гитлера, совершив агрессию против Польши», - объяснил решение своей страны относительно России глава польского МИД Яцек Чапутович.

Хотя бывший президент Польши Лех Валенса расценил нежелание приглашать Путина как ошибку польского руководства. «Первого сентября президент России должен быть в Польше, чтобы услышать правду о том, как они атаковали нас и сколько причинили боли», - сказал он в интервью газете Rzeczpospolita. Валенса убежден, что политика изоляции контрпродуктивна, и поэтому с Москвой надо говорить. «Не пригласив Россию, мы лишь усугубим наши и так плохие отношения», - подчеркнул он. Что касается Азербайджана, то на мероприятиях в Варшаве страну представляет замминистра иностранных дел Махмуд Мамедкулиев. А вот Армения отказалась посылать в Польшу кого-либо из официальных лиц, чем вызвала возмущение польской стороны. Как стало известно haqqin.az из польских дипломатических источников, премьер Армении Никол Пашинян еще за месяц подтвердил свое участи, но буквально за несколько дней до них армянская сторона аннулировала визит всех своих представителей.