Из Баку пытались вывезти крупную сумму денег

Так, гражданин Казахстана, собирающийся вылетать рейсом Баку - Москва, не задекларировал имеющуюся при нем валюту, проходя таможенный контроль в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Сотрудниками Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресечена попытка вывоза из Азербайджана крупной партии незадекларированной валюты. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Госкомтаможни.

После прохождения таможенного и паспортного контроля мужчина вошел в стерильную зону. Рентгеновский аппарат показал изображения валюты в багаже. После этого пассажир был задержан и препровожден в комнату проверки для осмотра ручной клади.

Во время проверки в кошельке и сумке было обнаружено 3 миллиона 531 тысяча 350 российских рублей, а также 6 253 долларов США и 400 манатов. Проводится расследование.