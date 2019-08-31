Лавров: Санкции против Ирана подорвали репутацию доллара

США своим запретом на торговлю с Ираном и санкциями против других государств подорвали репутацию доллара как международного платежного средства, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

По его словам, после запрета Америки на покупку другими государствами иранской нефти, а также ограничений в оплате товаров из Ирана долларами большинство стран и международных компаний оказались в затруднительном положении.

«Они зависят от американского рынка, зависят от доллара, который из-за таких действий теряет свою репутацию в глазах мирового сообщества», - сказал глава российского МИД.