Зеленский пообещал "горячие реформы" в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал быстро провести "горячие" реформы, для которых, по его мнению, есть политическая воля всех ветвей власти. Об этом глава украинского государтсва сказал на встрече с руководителями парламента, правительства и правоохранительных органов, сообщает Корреспондент.net.

"Чтобы быть демократической страной, нужна система сдержек и противовесов. Но давайте честно, между нами, 28 лет она работала очень гибридно: фактически как система сдержек аппетитов и хотелок... Все ветви власти были как лебедь, рак и щука, от чего наша страна в лучшем и случае стояла просто на месте", - сказал Зеленский, по словам которого, теперь "все это идет в прошлое".

"Для этого есть все: политическая воля президента, есть большинство в Верховной раде, есть настроенное работать правительство. Нет только одного - времени".