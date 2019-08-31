В Баку усиливается борьба с явлениями, идущими вразрез с национальным менталитетом и общественной моралью, поэтому с сегодняшнего дня, согласно Плану мер, утвержденному руководством ГУП, в рамках полномочий полиции определены конкретные задачи для исполнения.

По его словам, обращения граждан и наблюдения говорят о том, что в некоторых местах отдыха и развлечений в Баку – ночных клубах, барах, отелях и мотелях, центральных улицах встречаются случаи аморального поведения асоциального характера.

«Поэтому для повышения эффективности борьбы со всеми его формами и проявлениями предусмотрено проведение комплексных профилактических мер для пресечения поведения, не соответствующего национальным нравственным ценностям и других негативных явлений», - сказал Гаджиев.

Он подчеркнул, что специальные круглосуточные наряды по профилактике лиц аморального поведения будут функционировать на Площади фонтанов и ул. Низами («Торговая») в Сабаильском районе, пересечении улиц Самеда Вургуна и Низами в Насиминском районе.

«Посредством СМИ общественность систематически будет информироваться о проводимой работе и осуществляемых мерах», - сказал Гаджиев.

Отметим, что в последнее время на центральных улицах Баку количество притонов и очагов разврата увеличилось. Также длительное время в социальных сетях и СМИ распространяется информация об эпизодах, связанных с приехавшими под видом туристов арабами и охотящимися на них жрицами любви. Вечерами на центральных улицах можно увидеть полуголых девиц, разгуливающих под ручку с арабами.