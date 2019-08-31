Azercell предлагает корпоративным клиентам: “Мой бизнес выделенный интернет”

Благодаря выделенному доступу в интернет корпоративным клиентам никогда не придется пользоваться совместным подключением или конкурировать с потребительским трафиком.

ООО Azercell Telekom представляет новое поколение услуг для корпоративных клиентов под названием "Мой бизнес выделенный интернет”. Azercell обеспечит своих абонентов непрерывной связью в цифровом мире посредством надежного высокоскоростного подключения к интернету.

Услуга "Мой бизнес выделенный интернет” идеально подходит организациям, где необходимо надежное подключение для критически важных услуг бизнеса, будь то размещение собственного веб-сайта, использование подключения для онлайн-продаж, услуг связи по IP (Voice over IP), облачных приложений или передачи больших файлов. Azercell также предлагает целый ряд стандартных и опциональных вариантов обеспечения безопасности, которые помогут абонентам всегда оставаться на связи.

Преимущества новой услуги

• Нужная вам скорость

Из имеющихся 5Mб/с, 10Mб/с, 15Mб/с, 20Mб/с, 30Mб/с, 50Mб/с или 100Mб/с безлимитных пакетов корпоративные клиенты смогут выбрать самый подходящий бизнесу. С помощью дополнительной функции предоставляется возможность усиления пропускной способности для неожиданных пиков в трафике. Также управляемые порты позволяют подготовиться к запланированному росту.

• Надежное подключение

Благодаря поддержке 24/7, сервисному мониторингу и соединению двойного доступа, критически важные для бизнеса приложения обеспечиваются непрерывным подключением.

Сервис вне конкуренции

Выбрав услугу “Мой бизнес выделенный интернет”, корпоративные клиенты получат 100%-ную пропускную способность посредством специальных симметричных линий связи, гарантирующих отдельно выделенный трафик, и равную скорость для скачивания и загрузок.

“Мы находимся на середине пути крупномасштабной программы по Сетевой Интеграции и Трансформации для обслуживания наших корпоративных клиентов с применением интегрированных телекоммуникационных решений” сказал Георгос Чатзис, Директор по Корпоративному Сегменту. “Постоянные обновления нашего портфеля услуг является ключевым компонентом трансформации, делая Azercell главной опорой для корпоративных клиентов в Азербайджане”- подчеркнул Г. Чатзис.

Отправьте ваш запрос по адресу [email protected], и специалисты компании Azercell свяжутся с вами.