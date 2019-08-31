В России обмелела одна из крупных рек Лена
Уровень воды в самой крупной российской реке - Лене - в Якутии в ближайшее время будет более чем на полметра ниже критической отметки, позволяющей хождение судов. Об этом сказал заведующий лабораторией гидрометеорологических прогнозов Гидрометцентра РФ Юрий Симонов, сообщает Московский комсомолец.
По словам Симонова, критический уровень для судоходства это минус 115 сантиметров, сейчас же уровень воды в реке минус 180 см. При этом до конца недели не будет значительных осадков, которые могли бы улучшить эту ситуацию.
Ранее власти Якутска ввели режим ЧС из-за обмеления Лены, что грозит проблемой с водоснабжением города.