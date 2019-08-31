«Карабах» берет в аренду вратаря из английской Премьер-лиги

Голкипер будет взят в аренду сроком на шесть месяцев. «Борнмут» выступает в английской Премьер-лиге, однако Бегович недоволен тем, что не имеет игровой практики. В связи с этим он решил сменить клуб, дабы вернуться в национальную команду Боснии и Герцеговины.

Ранее Бегович уже выступал за различные английские команды, в том числе «Челси», «Портсмут», «Сток Сити». В его активе 61 матч за сборную Боснии.