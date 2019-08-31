В Ереване обеспокоены азербайджано-турецкими учениями

В Азербайджане проходят четвертые за год совместные военные учения с участием вооруженных сил Турции, и они представляют серьезную угрозу для Армении. Об этом на встрече с журналистами 2 сентября заявил военный эксперт Ван Амбарцумян.

«Это, по сути, учения ВВС, и Турция на этих учениях представлена собственным вооружением», - заметил Амбарцумян, добавив, что Анкара привлекла различные виды воздушной и наземной техники, включая не только авиацию, но и наземные средства слежения.

Армянский эксперт утверждает, что «3000 турецких солдат после очередных учений, фактически, остались в Нахчыване».

«Они создали там военную базу. Сейчас их там, по моим оценкам, должно быть больше. Азербайджан очень этим воодушевился, поскольку вторая по численности армия страны НАТО разместит на их территории свои военные базы», - посетовал Ван Амбарцумян.