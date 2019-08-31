За три оставшихся до зимы месяца в Узбекистане уже началась подготовка к выборам. В декабре здесь предстоит избрать Олий Мажлис (обе палаты), а также областные и районные маслихаты (представительные органы власти). При новом президента Узбекистана Шавкате Мирзиёеве это первые выборы. Несмотря на то, что власти объявили необходимость обновлений, оппозиции и независимых кандидатов не будет и в нынешней избирательной кампании, при том, что власть не отказалась от увеличения роли парламента путем расширения его полномочий и сокращения полномочий президента.

Президент Шавкат Мирзиёев на днях напомнил о повышении роли ответственности каждого парламентария за происходящее в стране. Но, похоже, «достучаться» непросто. Подобные заявления в Узбекистане политической элитой воспринимаются то ли как формальные, то ли как ритуальные. Помнится, предшественник Мирзиёева Ислам Каримов, как-то возмущенный инертностью депутатов, в сердцах заявил: ну, что вы за народные избранники, законодатели – за целый год всего три законодательные инициативы! Ситуация мало чем изменилась. Это еще одна причина того, что несмотря на декларации об увеличении возможностей парламента, особых изменений не будет, и интрига сведется к получению большего количества мандатов партиями к тому, кто сохранит за собой ключевые комитеты, но сама конкуренция в очередной раз сведется к «камерности».

Выборы будут организованы по новому избирательному кодексу, который был принят в июне нынешнего года. Они пройдут по пропорциональной системе. Для выборов депутатов нижней палаты образуется 150 территориальных избирательных округов, и от каждого будет избран один депутат. Каждая партия, допущенная к выборам, самостоятельно будет формировать список кандидатов – 150 человек. Прежде списки спускались сверху, а каждый кандидат утверждался в аппарате президента. Это не афишировалось, но было общеизвестно.

В выборах примут участие пять официально зарегистрированных политических партий: Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Социал-демократическая партия «Адолат», Демократическая партия «Миллий тикланиш», Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) и Экологическая партия Узбекистана. И в прошлых выборах участвовали эти же силы, с той лишь разницей, что экологи участвовали в форме движения, а не партийной структуры, и при гарантированных им 15 депутатских мандатах – проблемы экологии крайне актуальны для населения Узбекистана и присутствие «зеленых» в парламенте властям виделось необходимым.

Ситуация с экологией по-прежнему далека от улучшения, а Экологическая партия в этом свете рассматривается в качестве серьезного игрока, способного при верном подходе создать в парламенте крупную фракцию. Одна из главных проблем современного Узбекистана – катастрофа Аральского моря. Его дно – это тонны соли, перемешанной с пестицидами от хлопковых полей. Ветер поднимает все это в воздух и несет на ледники гор Тянь-Шаня. Потом вся эта небезопасная «грязь» возвращается к людям через водные артерии, куда стекают в летний период тающие ледники Тянь Шаня.