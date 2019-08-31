Президент Узбекистана создает говорящий парламент наши заметки
За три оставшихся до зимы месяца в Узбекистане уже началась подготовка к выборам. В декабре здесь предстоит избрать Олий Мажлис (обе палаты), а также областные и районные маслихаты (представительные органы власти). При новом президента Узбекистана Шавкате Мирзиёеве это первые выборы. Несмотря на то, что власти объявили необходимость обновлений, оппозиции и независимых кандидатов не будет и в нынешней избирательной кампании, при том, что власть не отказалась от увеличения роли парламента путем расширения его полномочий и сокращения полномочий президента.
Президент Шавкат Мирзиёев на днях напомнил о повышении роли ответственности каждого парламентария за происходящее в стране. Но, похоже, «достучаться» непросто. Подобные заявления в Узбекистане политической элитой воспринимаются то ли как формальные, то ли как ритуальные. Помнится, предшественник Мирзиёева Ислам Каримов, как-то возмущенный инертностью депутатов, в сердцах заявил: ну, что вы за народные избранники, законодатели – за целый год всего три законодательные инициативы! Ситуация мало чем изменилась. Это еще одна причина того, что несмотря на декларации об увеличении возможностей парламента, особых изменений не будет, и интрига сведется к получению большего количества мандатов партиями к тому, кто сохранит за собой ключевые комитеты, но сама конкуренция в очередной раз сведется к «камерности».
Выборы будут организованы по новому избирательному кодексу, который был принят в июне нынешнего года. Они пройдут по пропорциональной системе. Для выборов депутатов нижней палаты образуется 150 территориальных избирательных округов, и от каждого будет избран один депутат. Каждая партия, допущенная к выборам, самостоятельно будет формировать список кандидатов – 150 человек. Прежде списки спускались сверху, а каждый кандидат утверждался в аппарате президента. Это не афишировалось, но было общеизвестно.
В выборах примут участие пять официально зарегистрированных политических партий: Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Социал-демократическая партия «Адолат», Демократическая партия «Миллий тикланиш», Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) и Экологическая партия Узбекистана. И в прошлых выборах участвовали эти же силы, с той лишь разницей, что экологи участвовали в форме движения, а не партийной структуры, и при гарантированных им 15 депутатских мандатах – проблемы экологии крайне актуальны для населения Узбекистана и присутствие «зеленых» в парламенте властям виделось необходимым.
Ситуация с экологией по-прежнему далека от улучшения, а Экологическая партия в этом свете рассматривается в качестве серьезного игрока, способного при верном подходе создать в парламенте крупную фракцию. Одна из главных проблем современного Узбекистана – катастрофа Аральского моря. Его дно – это тонны соли, перемешанной с пестицидами от хлопковых полей. Ветер поднимает все это в воздух и несет на ледники гор Тянь-Шаня. Потом вся эта небезопасная «грязь» возвращается к людям через водные артерии, куда стекают в летний период тающие ледники Тянь Шаня.
К этой застарелой проблеме добавилась бесконтрольная вырубка зеленых массивов в населенных пунктах Узбекистана. Экологи убеждены, что вырубка производится в коммерческих целях, потому что под топор идут в первую очередь ценные породы деревьев – дуб, орех, чинара. Хотя власти объясняют это другими причинами. Например, в Ташкенте лет десять назад сквер вековых чинар был уничтожен под предлогом повышения безопасности.
И все-таки большинство экспертов полагает, что основная борьба в парламентских выборах развернется без участия Экологической партии. А в клинче могут сойтись Национал-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) и Узбекская либерально-демократическая партия (УзЛиДеП). При первом президенте Исламе Каримове, доминирование этих двух партий носило переменный характер. Очевидно, именно с позволения первого лица государства, в парламенте имели преимущество то демократы, то либералы. Если тренд сохранился, то, возможно, преимущество окажется на стороне либералов, поскольку президент Мирзиёев, занимая еще пост премьера, «отвечал» за строительство УзЛиДеП. И эта же партия выдвинула его кандидатом на пост президента Узбекистана в декабре 2016 года.
Но НДПУ может и не «согласиться» и навязать конкуренцию за первенство в законодательном органе. Но какой-то радикальности характера предвыборной борьбы, наверное, ожидать не стоит. Это не Киргизия, например, – внутриполитические процессы в Узбекистане консервативны, хотя и приобрели некоторую динамику. Но только в той степени, чтобы говорить о выборах как о реальных, а не технических – кандидатам от политических партий придется продемонстрировать знания, рассказать о каких-то наработках.
Это опять же веление времени, а точнее, в русле упоминавшегося объявленного властями перехода от сильной президентской системы к парламентской. Кандидаты в депутаты должны хотя бы в ходе кампании продемонстрировать склонность к креативности и инициативности, иначе вектор властей может быть дискредитированным. Между тем по замыслу властей, Олий Мажилис (парламент) в скором времени должен заниматься не только законотворческой деятельностью, но и получить вполне себе заметные полномочия в принятии политических решений, и даже формировании кабинета министров. Иначе говоря, власть хочет иметь не безмолвный законодательный орган, занимающийся штампованием нужных исполнительной власти законов, а более-менее самостоятельный институт. Но при этом самостоятельный в обозначенных все-таки пределах, не угрожающий стабильности и прочности существующей системы власти.
Еще одной отличительной особенностью нынешних выборов станет приезд в Узбекистан международных наблюдателей. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ готовится прислать 300 человек. Об этом сообщил председатель ЦИК Узбекистана Мирза-Улугбек Абдусаломов. Он напомнил, что ранее БДИПЧ никогда не отправлял полноценную миссию. Как правило, в республику приезжали около 30 наблюдателей, которые писали негативные отчеты, а итоги выборов признавали как несостоявшиеся, недемократичные, нетранспорентные, с многочисленными нарушениями.