Лавров: Вашингтон пытается спровоцировать Тегеран

США вместе со своими региональными партнерами продолжают предпринимать откровенные попытки спровоцировать Иран, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой иранского МИД Мохаммадом Джавадом Зарифом, сообщает ТАСС.

"Наши американские партнеры при поддержке некоторых своих региональных союзников откровенно пытаются спровоцировать Иран", - сказал российский министр, обратив внимание на то, что Вашингтон, объявив о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, требует от Тегерана неукоснительного выполнения всех обязательств по соглашению.

"СВПД - это очень деликатный баланс интересов, обязательств и компромиссов. Он не может быть разобран на части, когда одна часть подлежит выполнению, а вторая - необязательная. Это абсолютно исключено", - подчеркнул Сергей Лавров.

По его словам, Вашингтон пытается спровоцировать Тегеран на нарушение режима нераспространения и подрыв сотрудничества с МАГАТЭ, чтобы "получить повод для реализации силовых сценариев", которые Россия категорически осуждает и которые будут губительны для всего региона.