США обещали Украине финансовую помощь

В ходе переговоров в Варшаве президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Майк Пенс коснулись вопроса реформ и экономической поддержки.

Как заявил Пенс на следующий день на встрече с президентом Польши, США намерены твердо выступать на стороне Украины и поддерживать ее территориальную целостность.

По его словам, в ближайшее время президент США Дональд Трамп примет решение по поводу нового финансового транша для Украины.

При этом Пенс отметил, что в Вашингтоне обеспокоены уровнем коррупции на Украине, и призвал ускорить реформы.