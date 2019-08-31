Британия перебрасывает беспилотники в Персидский залив

"За последние пару месяцев мы увидели серьезные изменения в области безопасности в этом районе… Я могу подтвердить, что Великобритания активно рассматривает вопрос об усилении возможностей воздушного наблюдения в данной местности", - приводит издание слова Бассетта.

Власти Великобритании рассматривают возможность повышения разведывательного потенциала в Персидском заливе с помощью переброски беспилотников в этот регион, сообщает газета Times со ссылкой на командора Дина Бассетта.

По словам командора, для наблюдения могут быть привлечены беспилотники, самолеты морского патрулирования, корабли или вертолеты.

Как отмечает газета, Британия может, в частности, перебросить в район Персидского залива БПЛА, размещенные в Кувейте для наблюдения за террористической группировкой "Исламское государство" на территории Сирии и Ирака.

В настоящее время корабли ВМС Британии Kent и Defender направляются к эсминцам Montrose и Duncan для обеспечения безопасности в регионе и сопровождения торговых судов в Ормузском проливе.

Обострение в районе Персидского залива началось после того, как 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.

США заявили, что создадут международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Великобритания также заявляла о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе. Позже Британия согласилась также присоединиться к миссии США.