Футболисты «Барселоны» и «Челси» не приедут на матч с Азербайджаном

Главный тренер футбольной сборной Хорватии Златко Далич объявил об изменениях в составе национальной команды перед играми со Словакией (6 сентября, Братислава) и Азербайджаном (9 сентября, Баку).

Из состава выпали футболист «Барселоны» Иван Ракитич и игрок «Челси» Матео Ковачич. Ракитич не попадает в состав испанского клуба и не способен сейчас помочь сборной. Было решено дать ему возможность сосредоточиться на клубных делах. Вместо Ракитича в сборную вызван Марко Рог из итальянского «Кальяри».

Что касается Матео Ковачича, то он получил травму и тоже вынужден пропустить предстоящие игры сборной. Вместо него в команду вызван Мийо Цакташ из «Хайдука».

Напомним, что до домашнего матча с Хорватией Азербайджан сыграет с Уэльсом. Эта игра состоится в Кардиффе 6 сентября.

Полный состав сборной Хорватии:

Вратари - Ловре Калинич («Астон Вилла», Англия), Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Симон Слуга («Лутон Таун», Англия);

Защитники - Домагой Вида («Бешикташ», Турция), Деян Ловрен («Ливерпуль», Англия), Тин Едвай («Байер», Германия), Матей Митрович («Брюгге», Бельгия), Борна Баришич («Рейнджерс», Шотландия), Карло Бартолец («Копенгаген», Дания), Миле Шкорич («Осиек»), Дарио Мельняк («Чайкур Ризерспор», Турция);

Полузащитники - Лука Модрич («Реал», Испания), Милан Бадель («Фиорентина», Италия), Марсело Брозович («Интер», Италия), Марио Пашалич («Аталанта», Италия), Никола Влашич (ЦСКА, Россия), Марко Рог («Кальяри», Италия), Мийо Цакташ («Хайдук»);

Нападающие - Иван Перишич («Бавария», Германия), Анте Ребич («Айнтрахт», Германия), Йосип Брекало («Вольфсбург», Германия), Бруно Петкович («Динамо» Загреб), Мислав Оршич («Динамо» Загреб).