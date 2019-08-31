Как спастись от отравления на азербайджанской свадьбе?
В последние месяцы Азербайджан переживает прямо-таки эпидемию пищевых отравлений на свадебных торжествах. Вот краткая хроника массовых пищевых отравлений за летний период:
- на свадьбе в доме торжеств Şahin в Астаре получили пищевое отправление 22 человека;
- в селе Гязли Исмаиилинског района прямо за свадебным столом ощутили недомогание 25 человек. Всего в местную районную больницу с жалобами на рвоту и диарею обратились 33 участников торжеств, пятеро из которых дети;
- отравление в селе Зяргярли Габалинского района. Пострадали 89 человек, из них 19 женщин и 8 детей;
- на свадьбе в Ширванском районе отравились 16 человек;
- в Лериком районе 9 гостей свадьбы в селе Дирган обратились в местную больницу с признаками острого пищевого отравления;
- в селе Чадрам Агдашского района на торжестве («кичик той») отравились 7 детей в возрасте от года до 13 лет и трое взрослых;
- в Шабранском районе в Центральную районную больницу с диагнозом пищевое отравление поступили одновременно 15 человек. Все они праздновали день рождения родственника;
- ну и буквально накануне в Шекинском районе 57 гостей на свадьбе во дворце торжеств «Фируза» (среди них 24 женщины и один несовершеннолетний) обратились в лечебные учреждения, где им поставили все тот же диагноз - пищевое отравление.
Если обратиться к истории вопроса, то самый, пожалуй, громкий случай массового отравления на свадьбе произошел в середине 80-х в Баку. Но тогда это оказалось химическое отравление. В одном из домов торжеств приготовили салаты и нарезки, разложив все по маленьким тарелочкам. Пока ждали прихода гостей, работницы ресторана решили защитить приготовленные блюда от посягательства мух. Прямо над открытыми салатами побрызгали из баллончиков дихлофоса, считая, что отрава улетучится в воздухе. Осевший на съестное инсектицид вызвал в дальнейшем острое отравление. Десятки бригад скрой помощи прямо из дома торжеств развозили пострадавших в бакинские больницы.
«В летнее время, когда держится высокая температура воздуха, в пищевых продуктах начинают быстро размножаться патогенные микроорганизмы. Особенно это касается заготовок – обычно это салаты с майонезом. Как правило, на сельских свадьбах условия хранения не соблюдаются, поэтому уже через час-два такие блюда представляют угрозу для здоровья людей», - объяснил haqqin.az врач-токсиколог Исмаил Эфендиев.
То же самое касается мясных изделий. При неправильном хранении мясной фарш, из которого готовят люля-кебаб, если его недостаточно прожарить, может стать причиной острого пищевого отравления. Опасными в жару очень быстро становятся и балык, ветчина, колбасные изделия, которые в летний период вне холодильника можно хранить не более получаса. Но это правило практически нигде не соблюдается, отметил токсилолог.
В большинстве случаев пищевая токсикоинфекция связана с патогенными микроорганизмами – сальмонеллой, золотистым стафилококком, кишечной палочкой, которые размножаются в некачественных продуктах с истекшим сроком годности, а также в тех, что хранились в неподобающих условиях или готовились с нарушением санитарных норм. Когда человек потребляет продукт, в котором уже завелись сальмонеллы, у него в организме эти микроорганизмы начинают бурно размножаться, выделяя токсины. Так и происходит пищевое отравление. Первые признаки могут появиться уже через полчаса. Это многократная рвота, понос, сильная тошнота, слабость, головокружение и пр.
Как советует доктор Эфендиев, чтобы остаться живым и невредимым на свадьбах, которые празднуют в не внушающих доверия «домах торжеств» да и вообще в летнюю пору, лучше отказаться от обильно сдобренных майонезом салатов, колбас и вообще всего, что не проходит термическую обработку.