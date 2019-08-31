Как спастись от отравления на азербайджанской свадьбе?

В последние месяцы Азербайджан переживает прямо-таки эпидемию пищевых отравлений на свадебных торжествах. Вот краткая хроника массовых пищевых отравлений за летний период:

- на свадьбе в доме торжеств Şahin в Астаре получили пищевое отправление 22 человека;

- в селе Гязли Исмаиилинског района прямо за свадебным столом ощутили недомогание 25 человек. Всего в местную районную больницу с жалобами на рвоту и диарею обратились 33 участников торжеств, пятеро из которых дети;

- отравление в селе Зяргярли Габалинского района. Пострадали 89 человек, из них 19 женщин и 8 детей;

- на свадьбе в Ширванском районе отравились 16 человек;

- в Лериком районе 9 гостей свадьбы в селе Дирган обратились в местную больницу с признаками острого пищевого отравления;

- в селе Чадрам Агдашского района на торжестве («кичик той») отравились 7 детей в возрасте от года до 13 лет и трое взрослых;

- в Шабранском районе в Центральную районную больницу с диагнозом пищевое отравление поступили одновременно 15 человек. Все они праздновали день рождения родственника;

- ну и буквально накануне в Шекинском районе 57 гостей на свадьбе во дворце торжеств «Фируза» (среди них 24 женщины и один несовершеннолетний) обратились в лечебные учреждения, где им поставили все тот же диагноз - пищевое отравление.