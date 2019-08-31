Умерла единственная в мире переводчица Корана
Скончалась российская переводчица и мусульманская общественная деятельница Иман Валерия Порохова. Об этом сообщает «Лента.ру». Она скончалась на 79-м году жизни.
Порохова известна как автор единственного смыслового перевода Корана на русский язык в стихах, который был признан каноничным.
В апреле 2000 года президиум Российской академии естественных наук (РАЕН) наградил ее почетным знаком академии «За заслуги в развитии науки». По оценке доктора исторических наук, сотрудника Московского отделения центра Карнеги Алексея Малашенко «Коран. Перевод смыслов и комментарии» «является блестящим поэтическим произведением».