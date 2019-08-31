Банк Республика вновь порадовал школьников из прифронтовой зоны

До начала нового учебного года остались считанные дни. Как и старшеклассники, начало нового учебного года с нетерпением ждут первоклассники, которые сделает свои первые шаги к школьной жизни.

Банк Республика, который уделяет большое внимание социальным проектам в нашей стране, придерживаясь традиции, в этом году вновь порадовал первоклассников из прифронтовой зоны. Банк при поддержке Исполнительной Власти Физулинского района осуществил проект под названием «Готов к школе!».

В рамках проекта, сотрудники банка посетили три школы на линии соприкосновения с врагом, в поселке Горадиз Физулинского района и встретились с детьми, которые в этом году пойдут в первый класс. Во время встреч дети читали стихи и пели песни, тем самим показали, что они готовы к школе. В завершение веселой встречи сотрудники банка подарили портфели и школьные принадлежности более чем 100 детям, которые в этом году пойдут в первый класс и пожелали им успехов в учёбе, приобретении новых знаний и в будущем становлении полезными специалистами для страны.

Как сообщили из банка, политика корпоративной социальной ответственности является одним из приоритетных направлений для Банка, и в будущем Банк продолжит приносить пользу обществу, реализуя различные социальные проекты.

Более подробную информацию о вкладах можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.