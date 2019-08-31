В последние годы мы наблюдаем парад снижения учетных ставок центробанками мира. Это напоминает некое соревнование главных регуляторов, в том числе и ведущих стран с развитой экономикой, на которые стараются равняться и остальные центробанки. И в этом соревновании регуляторы дошли уже до той критической ситуации, когда вкладчики вместо доходов от своих вложений в банки получают лишь убытки. А заемщики при этом вместо выплаты банковских процентов получают некоторую надбавку. То есть создается ситуация, когда брать кредиты выгодно, а вкладывать накладно. «Нам бы такое», - подумает азербайджанский кредитор, но…

Многие считают, что именно поэтому в последние месяцы мы видим резкий скачок стоимости золота. Инвесторы решили пополнить портфели драгоценным металлом в противовес облигациям, спрос на которые ранее был намного выше. Причем наблюдается определенная закономерность - стоимость золота растет по мере роста объема облигаций с отрицательной доходностью. Сейчас рынки находятся на пороге перехода к новой парадигме и именно золото может стать главным активом, который принесет прибыль и защитит капитал от возможной девальвации фиатных валют.

На глобальном рынке царит аномалия. Достаточно отметить, что объем облигаций с отрицательной доходностью уже приблизился к фантастической сумме – 17 трлн долларов. Многие, в том числе и ведущие специалисты в данной сфере, считают это настоящим безумием, но факт остается фактом - рынок функционирует именно так. Трудно себе представить, что сегодня многие страны занимают деньги на рынке, но при этом еще и получают от кредиторов каие-то выплаты. Конечно, это противоречит здравому смыслу, но мировые центробанки в последние несколько лет своими действиями довели финансовую систему до абсурда. Одни поступают так для увеличения инфляции, другие – с целью роста экспорта и т.д.

А объем долгов развитых стран и корпораций с отрицательными ставками начинает расти все более быстрыми темпами. По некоторым оценкам, примерно 30% всех ценных долговых бумаг в мире с инвестиционным рейтингом сегодня имеют отрицательную доходность. Рост объема долгов, цена которых превышает их номинальную стоимость, начался как следствие политики центробанков ряда развитых стран – США, Японии, Великобритании, а также Европейского центробанка. Помимо снижения процентных ставок до 0% и даже ниже, центробанки в массовом порядке скупают государственные и корпоративные долговые обязательства в качестве мер по стимулированию экономики.

И закрутившееся колесо, кажется, невозможно остановить. Так, за последние 8 месяцев объем государственных и корпоративных облигаций с отрицательной доходностью вырос более чем в 2 раза – с 8,3 трлн долларов в конце прошлого года до 17 трлн в конце прошлого месяца. Но многие крупные частные инвесторы – пенсионные фонды, страховые компании, банковские и прочие организации – продолжают платить за облигации больше, чем они получат по истечении срока их погашения. Причина - опасения потерять еще больше денег в других активах. Хранить деньги где-то же ведь надо.

Но долги с отрицательными ставками являются противоестественными в изначальном понимании облигации как долгового инструмента, который должен приносить доходность, это антитеза продуктивного использования финансовых средств. И тем не менее, данный феномен на глазах становится одной из наиболее характерных особенностей мировой экономики. Эксперты уже выступают с предупреждениями о том, что речь идет об очередном финансовом пузыре, который должен вот-вот лопнуть. И его последствия могут быть не менее серьезными, чем у предыдущего краха облигаций сабпрайм в США, который привел к мировому финансовому кризису и глобальной рецессии.

В условиях стагнации в развитых странах такая изобретательность центробанков в ослаблении денежно-кредитной политики – это не выход. Лучше признать неэффективность усилий правительств по стимулированию спроса с помощью фискальной политики и других средств. Изменение целевых показателей инфляции, коммуникационных стратегий или балансовых отчетов не совсем адекватный ответ на вызовы, с которыми сейчас сталкиваются основные экономики. Десять лет инфляции ниже целевого уровня в развитом мире и полный провал активных усилий Банка Японии по повышению инфляции показывают: то, что раньше считалось аксиомой, сейчас является ложью: центробанки не всегда могут устанавливать уровень инфляции посредством денежно-кредитной политики.

Проблема гораздо глубже, чем принято считать. Дефицит и уровень госдолга намного выше, номинальные и реальные процентные ставки намного ниже, а номинальный рост ВВП намного медленнее. Это говорит о наборе факторов, влияющих на сокращение совокупного спроса, действие которых лишь отчасти смягчается фискальной политикой.