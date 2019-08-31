Президент Казахстана пообещал бороться с «глухими» чиновниками

В Казахстане создан специальный отдел при администрации президента, где будут рассматриваться обращения граждан и вестись борьба с «глухотой» чиновников. Об этом в своем послании народу Казахстана на открытии парламентской сессии сказал президент Касым-Жомарт Токаев.

«В администрации президента создан отдел, который будет следить за качеством рассмотрения госорганами обращений граждан», — цитирует Токаева его пресс-служба в Twitter.

Казахстанский президент отметил, что гражданам приходится напрямую обращаться к нему из-за «глухоты» и закрытости чиновников в центре и на местах», сообщает RT.

Касым-Жомарт Токаев также сказал, что политические реформы будут осуществляться «без забегания вперед, но последовательно, настойчиво и продуманно».