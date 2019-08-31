Кто станет новым премьером Грузии?

Личность нового премьер-министра Грузии будет названа завтра, 3 сентября, после заседаний политсовета и парламентского большинства, сказал журналистам лидер парламентского большинства Гия Вольский.

«Нет никаких оснований говорить об этом со стопроцентной точностью до этого. Завтра все будет известно. Кабинет министров представит тот, кто, по нашему решению, будет премьер-министром. Поэтому опережать это некорректно и нецелесообразно», — заявил Вольский, сообщает Грузия Онлайн.

В свою очередь генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе также сказал, что кандидат в премьеры будет назван во вторник, а обсуждение других изменений в правительстве продолжится: «Премьер-министр примет решение о том, кто будет в его команде».

Каладзе отметил, что как генсек партии, «разумеется, я приветствую назначение Ираклия Гарибашвили министром внутренних дел». «Думаю, он будет очень сильным главой МВД», — цитирует Sputnik Грузия генсека правящей партии.

Напомним, министром внутренних дел Грузии сейчас является Георгий Гахария, отставки которого оппозиция и митингующая у парламента молодежь требуют уже третий месяц.