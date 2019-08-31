Тегеран признал взрыв ракеты в космическом центре

Тегеран подтвердил взрыв ракеты на стартовой площадке в космическом центре в Семнане, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление представителя правительства Али Рабия.

По его словам, при взрыве, произошедшем на прошлой неделе, никто не пострадал. ЧП произошло из-за технической неполадки во время испытаний, уточнил представитель иранского правительства, передает Интерфакс.

На прошлой неделе Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки сообщало, что на стартовой площадке иранского космического центра, что в 240 км к юго-востоку от Тегерана, взорвалась ракета. Президент США Дональд Трамп прокомментировал эту информацию, заявив, что США не причастны к инциденту, и пожелал Ирану удачи в выяснении его причин.