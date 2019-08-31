Турция может закупить у России еще одну партию зенитно-ракетных систем С-400, если ей не удастся приобрести ЗРК Patriot у США, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на XIV Международном стратегическом форуме в словенском городе Блед, передает ТАСС.

«У нас все еще есть потребность в подобных системах, она будет до тех пор, пока мы не сможем производить собственные. Если нам удастся купить аналог у США, то мы закупим ЗРК Patriot. Но если это не удастся, то мы купим еще С-400 у России, Турция — независимая страна», — сказал Мевлют Чавушоглу.

23 августа администрация президента США Дональда Трампа официально отозвала свое предложение Турции по покупке американских ЗРК Patriot вместо российских С-400, о чем сообщил CNN чиновник Госдепартамента США. Он подчеркивал, что в Вашингтоне «постоянно говорили Турции, что наше последнее предложение по продаже Patriot будет отозвано, если они начнут получать С-400».