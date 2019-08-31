Имран Хан о ядерной войне с Индией

«Пакистан и Индия являются ядерными державами. Если напряженность между странами усилится, то весь мир может оказаться в опасности. Мы не станем наносить ядерный удар первыми», – сказал Хан, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Отметим, что отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории. Парламент Индии утвердил отмену статьи 370 Конституции, которая наделяла штат особым статусом. В ответ Пакистан резко осудил такое решение, правительство страны выслало индийского посла из Исламабада и отозвало своего посла из Нью-Дели.