Ильхам Алиев утвердил новый состав Комиссии по охране гостайны
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об изменении указа "Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии по охране государственной тайны при Президенте Азербайджана и о составе Межведомственной комиссии по охране государственной тайны при Президенте Азербайджана" от 9 декабря 1999 года. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно указу президента, утвержден новый состав Комиссии по охране государственной тайны.
Председателем комиссии назначен первый вице-премьер Ягуб Эюбов.
В состав комиссии вошли: министр обороны Закир Гасанов, министр юстиции Фикрет Мамедов, министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров, министр экономики Шахин Мустафаев, министр финансов Самир Шарифов, министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, министр внутренних дел Вилаят Эйвазов, министр оборонной промышленности Мадат Гулиев, глава Службы государственной безопасности Али Нагиев, глава Службы внешней разведки Орхан Султанов, начальник Особой службы государственной охраны Вагиф Ахундов, начальник Государственной пограничной службы Эльчин Гулиев, президент Национальной академии наук Азербайджана Акиф Ализаде, президент Госнефтекомпании Азербайджана Ровнаг Абдуллаев.