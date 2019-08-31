Протесты в Казахстане против китайских компаний

В Казахстане более ста жителей города Жанаозен вышли на акцию протеста против строительства китайских предприятий на территории Мангистауской области. Об этом сообщает казахский портал Лада.kz.

По словам протестующих, они выступают против возведения китайских заводов на территории Казахстана, реализации акций АО «КазМунайГаз» Китаю, а также разрешения для иностранцев получать в аренду казахстанскую землю.