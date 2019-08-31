Протесты в Казахстане против китайских компаний
В Казахстане более ста жителей города Жанаозен вышли на акцию протеста против строительства китайских предприятий на территории Мангистауской области. Об этом сообщает казахский портал Лада.kz.
По словам протестующих, они выступают против возведения китайских заводов на территории Казахстана, реализации акций АО «КазМунайГаз» Китаю, а также разрешения для иностранцев получать в аренду казахстанскую землю.
Глава администрации Жанаозена Адилбек Дауылбаев предложил активистам переговорить внутри акимата, однако протестующие не согласились. В пресс-службе акима Мангистауской области сказали, что на встречу с активистами в Жанаозене 3 сентября выйдет аким области Серикбай Трумов, пишет EADaily.
Ранее в казахских соцсетях появилась информация о переводе 50 заводов Китая на территорию Казахстана. Хотя заместитель главы МИД Казахстана Ермек Кошербаев опроверг данную информацию, другой заместитель министра (индустрии и инфраструктурного развития) Амнияз Ержанов признал, что в рамочном соглашении между правительством Казахстана и КНР об укреплении сотрудничества в области индустриализации и инвестиции действительно есть упоминание о 55 казахстанско-китайских проектах на $27 млрд, которые реализуются в сфере машиностроения, стройиндустрии, АПК, химическо-фармацевтической промышленности, нефтегазовом секторе.