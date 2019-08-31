Аллахшукюр Пашазаде встретился с королем Салманом

Председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюра Пашазаде, находящийся с визитом в Саудовской Аравии, был принят сегодня в Королевском дворце в Джидде королем Салманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом, сообщает АзерТАдж.

Согласно информации, председатель Управления мусульман Кавказа передал приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой королю Салману.

Во время приема стороны обсудили вопросы сотрудничества между двумя дружественными и братскими государствами и обменялись мнениями о важности преподавания ислама как религии мира и терпимости.

Шейх уль-ислам отметил, что в этом году азербайджанские паломники без каких либо технических и организационных проблем совершили хадж, и выразил королю Салману благодарность.