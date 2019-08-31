В Атлантике задержали яхту с россиянином и 800 килограммами кокаина

Испанские правоохранительные органы перехватили в Атлантическом океане яхту с почти 800 килограммами кокаина, сообщает El Mundo.

Совместную операцию вблизи Азорских островов провели полиция, Гражданская гвардия и Налоговое агентство Испании в сотрудничестве с другими европейскими силами безопасности. Они перехватили судно Seascape, двигавшееся в сторону Канарских островов, на борту которого было 797 килограммов наркотика. Судно сопроводили на военно-морскую базу в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, пишет Лента.ру.

Отмечается, что яхта была зафрахтована сербской мафией. Задержаны шесть человек, среди них россиянин. Кокаин был спрятан в каркасе судна.