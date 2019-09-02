Зариф: В сложных ситуациях Россия рядом с Ираном
Москва выступала на стороне Тегерана в сложных политических ситуациях, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Россия была другом Ирана в сложных ситуациях", - приводит агентство Mehr слова иранского министра.
Зариф добавил, что "с таким партнером Иран продолжит свое сотрудничество". "Наши отношения с Россией носят стратегический характер", - подчеркнул глава МИД.
Отметим, что Зариф встретился сегодня в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Были обсуждены шаги по расширению торгово-экономического сотрудничества, будущее ядерной сделки, а также ситуация в зоне Персидского залива