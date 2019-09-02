Эрдоган встретился с представителями армянской общины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время приема в президентском дворце в Анкаре по случаю Дня Победы встретился с местоблюстителем Константинопольского патриархата армянской апостольской церкви, епископом Сааком Машаляном и председателем Совета попечителей Фонда армянской больницы Святого Спасителя Петросом Шириноглу, сообщает «Эхо Кавказа» со ссылкой на издание «Агос».

Отмечается, что состоялась краткая беседа турецкого лидера с представителями армянской общины. Президент Эрдоган поинтересовался, как идет подготовка к выборам нового патриарха. Машалян и Шириноглу сообщили, что ждут соответствующей хартии для проведения выборов.

По требованию президента Эрдогана министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что документ будет отправлен патриархату в течение недели.