Президент США Дональд Трамп считает главными противниками страны фейковые новости. Об этом американский лидер написал в Twitter.

«Хорошая новость заключается в том, что мы выигрываем. Наши настоящие оппоненты не демократы и сокращающееся число республиканцев, которые сбились с пути и остались позади. Наши главные противники — фейковые СМИ. За всю историю нашей страны они еще никогда не были такими плохими!» — заявил Трамп, пишет РБК.

По его словам, фейковые СМИ не проводят проверку фактов и не ссылаются на источники. «Они берут хорошие новости и превращают их в плохие», — отметил американский президент.

23 августа президент Дональд Трамп после выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в серии твитов назвал его и председателя КНР Си Цзиньпина главными врагами Штатов, призвав американский бизнес не иметь дело с Китаем.