«То, что премьер-министр и президент Армении поздравляют сепаратистский режим, созданный возглавляемым ими государством-агрессором на находящихся под оккупацией вооруженных сил Армении территориях Азербайджана, с так называемым «днем независимости», является явным и неприкрытым признанием агрессивной политики этой страны.

Посещение же, наряду с политическим руководством Армении и главами ее диппредставительств оккупированного Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и прилегающих к нему районов свидетельствует, что страна-агрессор предпринимает попытки закрепить статус-кво, основанный на результатах политики агрессии, сопровождающейся грубым нарушением норм и принципов международного права, что наносит серьезный ущерб усилиям по урегулированию конфликта мирным путем», - отмечается в комментарии азербайджанского МИД.

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана отмечает, что недавние заявления властей Армении и предпринятые ими шаги направлены на убеждение себя и собственного народа в «оправданности" своих незаконных действий.

«В противном случае, как еще можно охарактеризовать проведение так называемого «праздника независимости» на части международно признанных территорий Азербайджана, «независимость» которых не признана ни одним государством мира, а оккупация осуждается в многочисленных документах и резолюциях, принятых мировым сообществом. Армения, которая несет ответственность за военную оккупацию международно признанных территорий Азербайджана и кровавую этническую чистку местного азербайджанского населения, а также за другие преступления против человечности, должна осознать, что эти земли вновь вернутся под контроль Азербайджана и на них будет обеспечено совместное мирное сосуществование двух общин региона в условиях мира и безопасности. Иного решения конфликта не существует, это прекрасно понимают посредники в лице сопредседателей Минской группы ОБСЕ и все мировое сообщество», - подчеркивается в заявлении МИД Азербайджана.