Новый премьер Украины поддержал реформы Порошенко

При экс-президенте Петре Порошенко Украина двигалась в правильном направлении, но медленно, заявил в интервью «Украинской правде» премьер-министр страны Алексей Гончарук.

«Я вообще считаю, что последние пять лет страна двигалась в правильном направлении, но очень медленно. Большая часть реформ была искажена отдельными коррупционными частными интересами. Это моя общая оценка», — заявил Гончарук, отметив, что Украине нужна «большая приватизация» и «чем меньше государства в экономике, тем лучше».

По его словам, безусловно, останутся предприятия, которые являются стратегическими.

Гончарук был утвержден Верховной радой в качестве нового премьер-министра 29 августа. Ему 35 лет, он самый молодой премьер в истории Украины.