Ирану санкции США нипочем

Санкции США в отношении нефтяной отрасли Ирана привели к сокращению экспорта сырой нефти из Исламской Республики более чем на 80%, однако при этом продажи иранских нефтепродуктов остаются высокими — около $500 миллионов в месяц, сообщает Reuters.

Отмечается, что санкции почти не повлияли на экспорт нефтепродуктов из Ирана, главным образом мазута и сжиженного углеводородного газа. По словам министра нефти Ирана Бижана Намдара Зангане, экспорт иранских нефтепродуктов в августе достиг исторического максимума.

Согласно оценкам консалтинговой фирмы FGE, экспорт иранских нефтепродуктов в настоящее время составляет от 400 тысяч до 500 тысяч баррелей в сутки, пишет EADaily.

В августе Иран экспортировал более 230 тысяч баррелей мазута в сутки, при этом весь объем пришелся на Объединенные Арабские Эмираты, и немного превысил июльский показатель в 220 тысяч баррелей в сутки