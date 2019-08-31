В Москве задержали Любовь Соболь

В Москве сотрудники полиции задержали незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Ивана Сустина.

"Соболь задержали, предположительно, это связано с ее участием в акции 31 августа. Ориентировочно ее везут в отдел полиции Троицка",- сказал адвокат.

Московская полиция по факту проведения 31 августа 2019 года в центре Москвы несогласованной публичной акции возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Ранее в понедельник были задержаны журналист «Новой газеты» Илья Азар и сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин.