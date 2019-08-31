Дзюдоист боится возвращаться на родину после чемпионата мира

Моллаеи в 1/8 финала победил олимпийского чемпиона россиянина Хасана Халмурзаева, в полуфинале уступил бельгийцу Маттиасу Кассе, а в схватке за бронзу проиграл грузину Луке Майсурадзе, чемпионом же мира стал Муки, передает РИА Новости.

Иранский дзюдоист Саид Моллаеи, который на чемпионате мира в Токио выступал в весовой категории до 81 кг, опасается возвращаться на родину, поскольку не выполнил указаний представителей Национального олимпийского комитета и Министерства спорта Ирана, которые обязали его не выходить на поединки на чемпионате мира, чтобы избежать возможной встречи с представителем Израиля Саги Муки, сообщает официальный сайт Международной федерации дзюдо (IJF).

Международная федерация дзюдо сообщает, что незадолго до поединка против Халмурзаева замминистра спорта Ирана Давар Зане дал тренеру Моллаеи приказ снять его с турнира, чтобы дзюдоист не встретился с Муки. Отмечается, что спортсмен упал и заплакал.

Президент IJF Мариус Визер принял Моллаеи в своем офисе и пообещал полную поддержку вне зависимости от его выбора. Моллаеи продолжил выступление и дошел до полуфинала, в преддверии которого тренер получил звонок от главы НОК Ирана Резы Салехи Амири.

Моллаеи признался, что в полуфинальной схватке не мог показать свой привычный уровень: "Я бился и победил олимпийского чемпиона, бронзового призера Игр и других соперников. Я мечтал о чемпионском титуле. Но судьба распорядилась иначе: я не мог выступать из-за законов моей страны, а также потому, что боялся последствий для себя и своей семьи. НОК и Министерство спорта сказали мне не выходить на схватку, сказали, что я должен соблюдать закон. Я хочу участвовать в любых соревнованиях во всем мире".