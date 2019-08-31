Чавушоглу: Анкара и Москва не ведут переговоры о покупке Су-57

Россия и Турция сейчас не ведут переговоры о покупке истребителей Су-35 и Су-57, заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

«Сейчас мы являемся частью программы F-35»,— сказал Чавушоглу, отвечая на вопрос, ведутся ли переговоры с Россией о покупке истребителей Су-35 и Су-57, передает РИА Новости.

Также Чавушоглу отметил, что Турции будут необходимы зенитные системы, пока она не начнет производить собственные.

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и Москва приступили к обсуждению возможной закупки Турцией новейших российских истребителей Су-57.