«Дориан» обойдется страховщикам в $25 млрд видео
Убытки страховых компаний, связанные с ураганом «Дориан», составят от $5 млрд до $40 млрд, подсчитали в швейцарском финансовом холдинге UBS Group.
По наиболее вероятному базовому сценарию, ураган, который может стать сильнейшим на побережье Флориды с 1992 года, будет стоить страховщикам $25 млрд.
#BREAKING aftermath video sent to @ABC from a resident of Hope Town, Elbow Cay, The Bahamas #HurricaneDorian devastated this populated small island in The Abacos. People ran for safer shelter during the eye of the storm, he described to me.— Jeffrey Cook (@JeffreyCook) September 2, 2019
🎥 Francis Charles exclusive to ABC pic.twitter.com/YZ5J5XHiFR
В целом же, по прогнозам аналитиков, последствия стихийных бедствий (ураганов, землетрясений и т. д.) страховым компаниям в 2019 году будут стоить около $70 млрд. Это почти вдвое меньше, чем в 2017 году, когда убытки такого рода достигли рекордных $135 млрд, и чуть меньше, чем в прошлом году.
Тропический шторм «Дориан» сформировался у тихоокеанского острова Барбадос 26 августа, спустя три дня усилившись до урагана. 1 сентября «Дориан» достиг Багамских островов. Сейчас ураган движется со скоростью 1,5 км/ч, находясь в 55 км к востоку-северо-востоку от острова Гранд-Багама. Порывы ветра достигают 265 км/ч. Известно уже о пяти погибших, сообщает Associated Press.