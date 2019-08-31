По наиболее вероятному базовому сценарию, ураган, который может стать сильнейшим на побережье Флориды с 1992 года, будет стоить страховщикам $25 млрд.

В целом же, по прогнозам аналитиков, последствия стихийных бедствий (ураганов, землетрясений и т. д.) страховым компаниям в 2019 году будут стоить около $70 млрд. Это почти вдвое меньше, чем в 2017 году, когда убытки такого рода достигли рекордных $135 млрд, и чуть меньше, чем в прошлом году.

Тропический шторм «Дориан» сформировался у тихоокеанского острова Барбадос 26 августа, спустя три дня усилившись до урагана. 1 сентября «Дориан» достиг Багамских островов. Сейчас ураган движется со скоростью 1,5 км/ч, находясь в 55 км к востоку-северо-востоку от острова Гранд-Багама. Порывы ветра достигают 265 км/ч. Известно уже о пяти погибших, сообщает Associated Press.