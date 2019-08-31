Премьер-министр уходит, осень в Грузии будет очень жаркой наш комментарий
Глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе заявил о своей отставке, приведя редкое обоснование: дескать, за год с небольшим ему удалось сделать все, что он намеревался. «Стратегические рамки развития созданы, внедрены. И соответственно, я принял решение об уходе с должности, так как считаю, что свою миссию на этом этапе выполнил».
В том, что решение принял сам Бахтадзе, приходится сомневаться. Вернее, даже нет сомнений, что глава Кабмина выполнил волю Бидзины Иванишвили - нынешнего хозяина Грузии. Олигарх с мощными российскими корнями, Иванишвили «всего лишь» лидер партии «Грузинская мечта», которая имеет 115 мест в грузинском парламенте из 150-ти. Именно он определяет, кому быть в правительстве, а кому уходить.
Начало учебного года – это и начало нового этапа политического противостояния власти с улицей, которое приобрело резкие формы в конце июня-начале июля, а потом понемногу пошло на спад. Но поскольку в протестах основную роль играли студенты, важно опередить ожидаемое недовольство молодых людей, приехавших на учебу со всей страны, и переформатирование правительства должно служить этой цели.
Частично Иванишвили сбил накал противостояния, согласившись на проведение следующих парламентских выборов по пропорциональной системе и при нулевом проходном барьере: на минувших в 2016 году в одномандатных округах, по свидетельствам оппозиции, происходило много нехорошего.
Другой безусловной победой Бидзины Иванишвили стал перехват оппозиционного телеканала «Рустави-2». Судебные разборки вокруг канала закончились тем, что он перешел во владение бизнесмена Кибара Халваши. После этого было уволено руководство, а ведущие журналисты ушли сами, не желая работать по указке из «Грузинской мечты». У оппозиции забрали ее важный рупор и инструмент мобилизации.
Сейчас остается открытым важный вопрос: что будет с грузинским «Аваковым»? Покинет ли свой пост министр внутренних дел Георгий Гахария, которого обвиняют в жестоком разгоне демонстрантов 20 июня под зданием парламента? Его отставка стала едва не главным требованием демонстрантов. Появившиеся сообщения указывают, что Иванишвили не исключает, наоборот, назначения Гахарии на место Мамуки Бахтадзе, то есть на должность премьер-министра. Это было бы откровенным вызовом оппозиции и заявкой на ее полный разгром, если она проглотит такое оскорбление.
Уже выросло поколение молодых людей, которые опять хотят возрождения в стране конкурентной политики, но при этом существует крепкая память о неспокойном десятилетии знаменитого грузинского реформатора, который тоже не цацкался с оппозицией. Эти воспоминания сильно мешают «Единому национальному движению» Саакашвили бороться против «Грузинской мечты», особенно когда сам Михаил Николозович обещает вернуться.
Шансы Саакашвили вернуться все же не так велики, как вероятность того, что Бидзине Иванишвили придется понемногу уступать Грузию новому политическому поколению. Пусть не завтра, но неизбежно. И да, осень наверняка выдастся в Тбилиси жаркой.