Глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе заявил о своей отставке, приведя редкое обоснование: дескать, за год с небольшим ему удалось сделать все, что он намеревался. «Стратегические рамки развития созданы, внедрены. И соответственно, я принял решение об уходе с должности, так как считаю, что свою миссию на этом этапе выполнил».

В том, что решение принял сам Бахтадзе, приходится сомневаться. Вернее, даже нет сомнений, что глава Кабмина выполнил волю Бидзины Иванишвили - нынешнего хозяина Грузии. Олигарх с мощными российскими корнями, Иванишвили «всего лишь» лидер партии «Грузинская мечта», которая имеет 115 мест в грузинском парламенте из 150-ти. Именно он определяет, кому быть в правительстве, а кому уходить.

Начало учебного года – это и начало нового этапа политического противостояния власти с улицей, которое приобрело резкие формы в конце июня-начале июля, а потом понемногу пошло на спад. Но поскольку в протестах основную роль играли студенты, важно опередить ожидаемое недовольство молодых людей, приехавших на учебу со всей страны, и переформатирование правительства должно служить этой цели.

Частично Иванишвили сбил накал противостояния, согласившись на проведение следующих парламентских выборов по пропорциональной системе и при нулевом проходном барьере: на минувших в 2016 году в одномандатных округах, по свидетельствам оппозиции, происходило много нехорошего.

Другой безусловной победой Бидзины Иванишвили стал перехват оппозиционного телеканала «Рустави-2». Судебные разборки вокруг канала закончились тем, что он перешел во владение бизнесмена Кибара Халваши. После этого было уволено руководство, а ведущие журналисты ушли сами, не желая работать по указке из «Грузинской мечты». У оппозиции забрали ее важный рупор и инструмент мобилизации.