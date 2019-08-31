Вот уже целый месяц региональные и федеральные российские СМИ, а также влиятельные издания Запада живо обсуждают трагедию, происшедшую на военном полигоне в 30 километрах от Северодвинска (Архангельская область). Там, на военном полигоне 8 августа произошел взрыв некой секретной разработки. Два дня спустя «Росатом" сообщил, что этот взрыв произошел во время работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания. Жертвами инцидента стали пять сотрудников госкорпорации, еще трое были госпитализированы. Также погибли двое военнослужащих, а еще трое получили ранения.

Власти заверяют: все в порядке

Согласно информации Минобороны РФ, никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме

Общество приняло данное сообщение к сведению. С тех пор стали появляться все новые факты, свидетельствующие о том, что выброс радиации все же был. Пострадавших во время взрыва распределяли по двум больницам: Архангельская областная больница и Центр им. Н. А. Семашко. Если в Центре им. Н. А. Семашко было все необходимое для работы с облученными пациентами, а сами врачи все время были в костюмах химзащиты и респираторах, то в Архангельской областной больнице ситуация сложилась прямо противоположная.

Газета The Moscow Times и ряд других изданий со ссылкой на источники в больнице, куда привезли пострадавших после взрыва, рассказали, что у одного из медицинских работников, помогавших пострадавшим, обнаружен радиоактивный изотоп в мышечной ткани — нуклид цезий-137. Власти заявляют, что он попал вместе с пищей, а не в результате взрыва, превышения же допустимого уровня радиоактивности ни у кого из врачей не обнаружено. Более того, как было сказано, цезий врач... привез из Таиланда, где "объелся фукусимских крабов".

500 рублей за работу с облученными

12 августа в больницу приехали сотрудники Минздрава. В ответ на вопросы обеспокоенных врачей чиновники пообещали, что врачам выплатят компенсацию за сверхурочные - то есть 500 рублей за пять часов работы с облученными. При этом сам факт облучения представители Минздрава не отрицали. Заранее никому о необходимости работать с облученными не сообщили, а после происшествия заставили подписать соглашения о неразглашении врачебных консультаций. Однако информации о происходящем в больнице все же просочилась в СМИ.

"Они нам врали, что до 17:30 никто в области не знал, что идет радиоактивное заражение, рассказал изданию News.ru врач Архангельской больницы Павел Ковалев (имя и фамилия изменены по его просьбе). - Все датчики сработали, мэрия в тот же день выпустила на сайте сообщение о том, что пошла радиация. Правда, в тот же день сообщение удалили. Минздрав думал, что у нас нет информации, но постфактум-то мы уже залезли все в интернет, узнали об аварии и о том, кого и откуда к нам привезли. Приехавшие в больницу военные медики войти в палату к пострадавшим отказались, заявив, что "у них дети".