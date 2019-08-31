В Киргизии на построенную Атамбаевым мечеть наложили арест

Первомайский районный суд Бишкека наложил арест на мечеть, построенную экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, сообщили во вторник в пресс-службе генеральной прокуратуры республики, передает РИА Новости.

Как уточнили в надзорном органе, в ходе расследования военной прокуратурой уголовных дел в отношении экс-президента установлено, что мечеть "Героям 7 апреля" была построена Атамбаевым. А участок, на котором она находится, зарегистрирован на научно-производственную фирму "Форум", фактически принадлежащую Атамбаеву.

"Постановлением Первомайского районного суда на вышеуказанное имущество наложен арест", - заявили в пресс-службе.

По данным генпрокуратуры, в настоящее время следствием устанавливаются источники денежных средств, на которые бывший глава государства построил мечеть.