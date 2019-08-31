Конгрессмены готовят новое расследование против Трампа

Один из комитетов палаты представителей Конгресса США запланировал масштабное расследование по вопросу о тайных выплатах, которые президент Дональд Трамп делал женщинам в обмен на молчание, пишет The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

В частности, на октябрь комитет по вопросам судопроизводства назначил слушания с участием людей, причастных к выплатам в 2016 году звезде порнофильмов Сторми Дэниелс и экс-модели Playboy Карен Макдугал.

Ранее экс-адвокат Трампа Майкл Коэн был приговорен по этому делу к трем годам тюрьмы. Его обвинили в организации выплаты обеим женщинам отступных в размере $280 тыс. в обмен на их молчание об интимной связи с Трампом в период перед выборами.