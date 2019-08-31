Разыскиваемого Азербайджаном преступника этапируют из России

Из Сургута в Баку этапируют азербайджанца, скрывавшегося от правосудия в России, сообщает пресс-служба прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, передает «Муксун.фм».

Согласно информации, этот преступник с мая 2018 года разыскивался правоохранительными органами Азербайджана в связи с совершением таких преступлений, как мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, и подстрекательство к даче взятки должностному лицу.

Весной этого года мужчину смогли задержать в Сургуте.

По результатам экстрадиционной проверки, проведенной прокуратурой округа, Генеральная прокуратура Российской Федерации в июле 2019 года удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики о выдаче Заманова Х.Т., - сообщает пресс-служба.

Теперь задержанный находится на пути в Азербайджан.