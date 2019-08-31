Назарбаев поручил провести парад в Нур-Султане

Первый президент Казахстана, председатель Совета безопасности Нурсултан Назарбаев поручил министру обороны Нурлану Ермекбаеву провести в столице республики в 2020 году военный парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне и Дня защитника Отечества, сообщила во вторник пресс-служба Назарбаева.

"Первый президент Казахстана поручил обеспечить качественное проведение в столице в следующем году военного парада, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе беседы Ермекбаев доложил о проводимой работе по укреплению обороноспособности страны, повышению боевой готовности частей и соединений вооруженных сил. Кроме того, Назарбаев был проинформирован о масштабных учениях, проведенных ранее и планируемых до конца этого года.

Особое внимание во время встречи было уделено результатам работы по сокращению количества руководящих должностей и оптимизации структуры управления. Назарбаев также подчеркнул важность обеспечения качественной работы оборонной промышленности в интересах министерства обороны.

По данным пресс-службы, Ермекбаев доложил о реализации программ строительства и развития казахстанской армии. Так, по информации министра обороны, в настоящее время продолжается принятие на вооружение современных образцов и систем военной техники, совершенствуется система всестороннего обеспечения вооруженных сил, принимаются меры по безопасному хранению боеприпасов.