Haqqin.az на крупнейшем Форуме Европы

Ежегодный Экономический форум в 29-й раз начинает работу в курортном городе Крыница-Здруй на юге Польши. В этом году трехдневная встреча сотен экспертов, политиков и специалистов из разных стран мира пройдет под эпиграфом "Европа завтрашнего дня. Сильная или какая?".

"Форум в этом году будет искать ответ на вопрос о том, как Европа в ближайшее десятилетие справится со столкновением глобальной системы политических и экономических сил", - отметили организаторы конференции, подчеркнув, что "долгое время Европа не могла справиться с внутренними проблемами, среди которых Brexit выходит на первый план".

"Только общий голос Европы может показать ее силу. Разногласия по фундаментальным вопросам дают возможность продвигать свои интересы странам с наибольшим экономическим и военным потенциалом", - указал инициатор форума Зигмунт Бердыховский.

Для участия в форуме в курортный городок Крыница-Здруй съезжаются политики, экономисты, ученые, представители аналитических институтов и неправительственных организаций. В общей сложности ожидается участие около 4 тыс. человек.

Среди гостей форума и корреспондент haqqin.az.