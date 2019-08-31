Обвал фунта стерлинга

Фунт стерлингов 3 сентября опустился к доллару до минимума за почти три года из-за растущей обеспокоенности инвесторов по поводу Brexit без сделки. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Британская валюта по состоянию на настоящее время подешевела до 1,1968 доллара, что является самым сильным падением фунта стерлингов с октября 2016-го, когда она опускалась до уровня 1,22 доллара.

В июле британская валюта из-за ситуации вокруг Brexit уже опускалась до минимальных значений апреля, а затем и марта 2017 года.

Британия должна была покинуть ЕС еще в марте, но парламент страны несколько раз отклонял предложение тогдашнего премьер-министра Терезы Мэй по условиям сделки с Брюсселем. Лондон получил отсрочку до 12 апреля, а затем и до 31 октября. До этого времени стороны должны разработать соглашение, которое удовлетворит и Лондон, и Брюссель. Однако аналитики отмечают, что вероятность «жесткого» выхода из ЕС без сделки сохраняется.