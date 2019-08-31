В результате совместной операции сотрудников Управления полиции Хатаинского района и 37-го отделения полиции был задержан торговавший наркотиками житель Баку Хаял Гаджиев, сообщает пресс-служба МВД.

Согласно информации, при досмотре задержанного у него нашли 2, 188 грамма героина. В сообщении отмечается, что Хаял Гаджиев несмотря на то, что он абсолютно здоров, выдавал себя за человека с ограниченными возможностями и занимался попрошайничеством.

Хаял Гаджиев специально выдавал себя за попрошайку, чтобы не привлекать внимание и спокойно продавать наркотики. После задержания он заявил, что на собранные на улице деньги он приобретал наркотики и перепродавал их.