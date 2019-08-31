Таможня предотвратила вывоз золота и валюты фото
Граждане Туркменистана, желающие выехать в свою страну, были задержаны на таможенном посту «Международный морской торговый порт» Главного таможенного управления на морском транспорте, сообщает пресс-служба ГТК Азербайджана.
Согласно информации, их поведение показалось подозрительным, поэтому они были индивидуально опрошены.
В результате у одного из этих граждан было найдено 30 тысяч долларов США, а у другого – более 288 граммов ювелирных изделий.
По факту проводится расследование.